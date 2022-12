(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamentee oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile”. Lo fa sapere ildelMatteo Bruni parlando delle condizioni di salute di Joseph. “Papa Francesco – spiega ancora – rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili”. ”è molto malato”, ha spiegato ieri Papa Francesco alla fine dell’udienza generale inchiedendo ai fedeli di pregare per il Papa emerito, ”Una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa”. Subito dopo Bergoglio è andato al monastero a Mater Ecclesiae a trovare il suo predecessore. Domani la diocesi di Roma ha ...

"La situazione al momento resta sotto controllo, è seguita costantemente dai medici", aveva fatto spiegato ieri il portavoce del Vaticano Matteo Bruni confermando un "aggravamento" delle condizioni. Vaticano, il portavoce: Ratzinger sempre grave ma lucido e vigile. Mondo in apprensione per la salute del papa emerito Benedetto XVI. "È riuscito a riposare bene la notte scorsa, è ...