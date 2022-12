Valentina Ferragni festeggia il compleanno | «I 30 sono i nuovi 20» Gli auguri di Chiara | «Per te ci sarò sempre»

(Di giovedì 29 dicembre 2022)oggi, giovedì 29 dicembre, compie 30 anni. La sorella più piccola diha postato su Instagram una foto con la didascalia: «I 3020! Buona me». In tantissimi le hanno fatto gli, il toccante post sulla famiglia riunita a Natale: «Il regalo più grande». Ecommenta così, spunta un fratello segreto in vacanza con la famiglia. Fan sotto choc: «Ma quello chi è?» Ilha trascorso le vacanze natalizie in montagna insieme a tutta la sua famiglia, l’influencer è poi tornata a Milano per ...

ilgazzettino.it

Il racconto sui social Chiarae Fedez, il bacio davanti a. E lei li guarda male: 'Quando sei l'unica single...' Il 2022 di Fedez Fedez nel suo post Instagram ha salutato il 2022 e ...È stato un Natale in grande stile quello di, Chiara e Francesca: tutta la loro famiglia, compresi i genitori, si è ... Valentina Ferragni inciampa e cade fuori dall'hotel sulle Dolomiti: «Sono volata...». Le foto dell'incidente Valentina Ferragni ha festeggiato i 30 anni in compagnia della sua famiglia “allargata” regalandosi un momento di estrema serenità che, fino a qualche tempo fa, non sarebbe mai stato possibile. È la s ...L’influencer ha trascorso il Natale sulla neve con entrambi i genitori, separati da quando aveva 10 anni, e tutto il resto della famiglia. «Questo per me è il più bel regalo che ricevo da qualche anno ...