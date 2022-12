Valentina Ferragni compie 30 anni e su Instagram snobba l' ex fidanzato Luca Vezil

Today.it

Appena un mese fae Luca Vezil annunciavano la fine della loro lunga storia d'amore e inaspettatamente nelle ultime ore l'ex fidanzato dell'influencer le ha dedicato un tenero messaggio in occasione ...Il cappotto teddy diè la tendenza più morbida dell'inverno, ma quanto costa Come abbinare il cappotto Teddy diEsattamente come la sorella Chiara, ancheè ... "L'amore oltre l'orgoglio e la sofferenza": Valentina Ferragni e la dedica alla sua grande famiglia allargata Valentina Ferragni ha spento 30 candeline e ha ricevuto un messaggio speciale da parte del suo ex, Luca Vezil.Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, ha dedicato un messaggio pubblico all'influncer in occasione dei suoi 30 anni.