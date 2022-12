Uomini e Donne | anticipazioni riprese del 28 dicembre | caos in studio tra Armando e Cristina | e tra Alessandro e Paola

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Durante la puntata diregistrata mercoledì 28, sono spuntate delle grosse novità per i protagonisti del trono over e classico. A tal proposito, Gemma ha fatto sapere a tutti di aver intenzione di continuare a frequentare, mentre Gloria ha comunicato al pubblico la sua decisione definitiva in merito al suo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, dama smascherata. Amore per Gemmapuntate dal 9 al 13 gennaio 2023: Alessio senza parole, Gloria riceve una spiacevole notizia Domenica In, 20 settembre ...