Università di Milano | Concorso per 8 Posti in Area Amministrativa

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’degli Studi diha indetto unPubblico per la ricerca di 8 Figure Professionali da inserire inGestionale, le Risorse selezionate svolgeranno attività amministrativo gestionali nell’Ambito della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per queste Posizioni é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diL'degli Studi diha indetto, con determina direttoriale n. 19342 del 19 dicembre 2022,pubblico, per titoli ed esami, ad ottodi categoria D, posizione economica D1,-gestionale, con ...

Ti Consiglio

All'Mesoamericana di Puebla in Messico è stato insignito della laurea honoris causa per "...il Maestro Mattia Gregorio Direzione tecnica Alberto Fontanella Compagni a Mosaico Errante...... che ci ribadisce divertito quando lo incontriamo per un drink in un bar di Porta Romana a. ... Il 33enne - oggi scholar di stanza a Londra, dove tiene corsi per alcuneinglesi - non ... Concorsi Università di Milano Bicocca 42 diplomati e laureati