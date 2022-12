United Cup | Svizzera pericolosa | Australia a un passo dal baratro

Ubitennis

Subito una giornata ricca di tensione e di spettacolo alla, manifestazione ATP - Wta a squadre miste al suo esordio in tre città australiane: Sydney, Perth e Brisbane. Vale la pena di partire proprio da Brisbane che ospita il Gruppo E, quello dell'...Le parole di Lorenzo Musetti, intervenuto in conferenza dopo aver battuto col punteggio di 6 - 3 6 - 4 il brasiliano Felipe Meligeni Alves in, ... United Cup, Italia-Brasile 1-1: Musetti raddrizza il timone della nave italica dopo la brutta sconfitta rimediata da Trevisan Ci sono i campioni, e poi ci sono tutti gli altri. La United Cup, per via della formula particolare che premia i Paesi in grado di portare una ...Dopo la prima giornata tutti gli incontri, a parte quello dell'Italia, sono sul 2-0. Brutta sconfitta per De Minaur contro Norrie, Cornet e Rinderknech provano a ...