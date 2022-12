United Cup 2023 | Lucia Bronzetti fondamentale per evitare la ‘lotteria’ doppio misto Martina Trevisan fatica troppo sul cemento

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ha preso il via laCup, nuovo torneo per nazioni che ha preso il posto dell’esperimento ATP Cup, durato francamentepoco per essere giudicato. Il bilancio della prima giornata dell’Italia era alquanto pronosticabile: 1-1 con il Brasile dopo le prime due partite, con Lorenzo Musetti che ha fatto il suo dovere contro Felipe Meligeni Alves eandata ko con Beatriz Haddad Maia. Dalla toscana ci si aspettava qualcosa di più: non una vittoria facile, ma almeno una sfida un po’ più combattuta. Così come successe qualche mese fa a Toronto, quando la tennista verdeoro ebbe bisogno del terzo set per imporsi nel primo turno sulcanadese prima di spiccare letteralmente il volo e di planare fino alla finale, poi persa, con Simona Halep (e battendo tra le ...

Matteo Berrettini scenderà in campo nel primo match della seconda giornata di Italia - Brasile, che inizierà alle ore 01.00 italiane del 30 dicembre. La trasmissione in diretta tv è fornita da ...Laprenderà il via questa notte dalle ore 00:00, con l'Italia alle ore 01:00. La trasmissione in diretta tv è fornita da SuperTennis, mentre quella in diretta streaming sarà affidata a sito di ... United Cup, subito Musetti e Berrettini. E Sinner riparte da Adelaide In precedenza nella notte italiana Martina Trevisan, n.27 WTA, aveva ceduto 62 60 a Beatriz Haddad Maia, n.15 WTA. In un match tra mancine che aveva due precedenti - l’azzurra si era imposta nella fin ...Al via in Australia la United Cup, il nuovo torneo misto per nazioni in cui è presente anche l’Italia. Il format prevede per ogni sfida due match di singolare maschile, due di singolare… Leggi ...