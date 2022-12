United Cup 2023 | Lorenzo Musetti | “Felice del primo punto | ottimo debutto Darò il meglio nei prossimi mesi”

(Di giovedì 29 dicembre 2022)per l’Italia nellaCup. Sul cemento di Brisbanerispetta il proprio pronostico e supera con un buon 6-3 6-4 il brasiliano Felipe Meligeni Alves, numero 166 delle classifiche mondiali. Questo successo manda dunque in parità il confronto con la selezione verdeoro, che era passata in vantaggio con la netta vittoria di Beatriz Haddad Maia su Martina Trevisan, che nel cuore della notte aveva racimolato soltanto due giochi. “Sono super– racconta il ragazzo di Carrara subito dopo il termine della sfida, analizzando un po’ l’andamento della partita – sono a Brisbane per la prima volta. Sono contento di aver portato a casa ilper l’Italia. All’inizio della sfida ho servito molto bene, ...

La Gazzetta dello Sport

