United Cup 2023 Italia-Brasile | Musetti | “Ottimo primo match stagionale | non è stato facile”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “Sono felice di aver portato a casa ilpunto per l’”. Lorenzointerviene così dopo la vittoria in due set su Felipe Meligeni Alves nel secondo incontro tra, valido per laCup. “All’inizio della sfida ho servito molto bene, anche da fondocampo mi sono comportato al meglio. Èun, ma non è– ha aggiunto l’azzurro – La seconda parte di stagione del 2022 è stata elettrizzante. Nei prossimi mesi darò il meglio, anche perché non avrò molti punti da difendere”. SportFace.

