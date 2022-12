United Cup 2023 | Italia-Brasile 1-1 | Lorenzo Musetti fa il suo dovere e piega Meligeni Alves in due set

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Missione compiuta pernella seconda partita della sfida valida per laCup, torneo tennistico per nazioni (formazioni miste) di scena in Australia. Sul cemento di Brisbane il carrarino (n.23 del mondo) ha rispettato i pronostici e si è imposto per 6-3 6-4 in 1 e 14 minuti contro Felipe(n.166 del ranking). Una partita che si stava complicando per, dopo un primo parziale autorevole. Bravo, comunque, il toscano a ritrovare la via smarrita nell’ultima fase della seconda frazione con alcuni colpi d’alta scuola. Un risultato che consente alla compagine tricolore di pareggiare i conti con il, dopo la sconfitta di Martina Trevisan contro la forte Beatriz Haddad Maia per 6-2 6-0. 1-1, dunque, nella ...