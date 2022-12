United Cup 2023 | Italia-Brasile 0-1 | Martina Trevisan deve cedere in due set a Beatriz Haddad Maia a Brisbane

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Pronostici rispettati. Ha sorriso alil primo incontro della sfida tra sudamericani e l’, valida per il raggruppamento dellaCup, nuova competizione tennistica a squadre (formazioni miste) di scena in Australia. Sul cemento di(n.27 del mondo) è stata costretta aal cospetto di(n.15 WTA) sul punteggio di 6-2 6-0. Un match dominato dalla verdeoro che ha fatto vedere una netta superiorità in termini di velocità di palla. Una discriminante troppo importante su una superficie rapida rispetto a unache non aveva le armi per impensierire la propria avversaria.quindi in vantaggio ...

Rafael Nadal, impegnato a breve in Australia in, si rallegra per la presenza di Novak Djokovic, che un anno fa ha saltato il primo ...Zimaglia potrebbe seguire il campione serbo durante la prima parte della tournée tennistica: con la Serbia assente nella nuova, Adelaide è il primo torneo ufficiale del vincitore dell'... United Cup, Matteo Berrettini cerca il rilancio: “Qui per trovare fiducia in vista dell’Australian Open” Partenza negativa per l'Italia nella nuova United Cup, torneo misto a squadre che dà il via alla stagione di tennis 2023. Martina Trevisan, infatti, ha colto solamente due game contro la Beatriz Hadda ...Sta per alzarsi il sipario sulla “United Cup”, nuovo evento a squadre che dà il via alla stagione 2023 che SuperTennis trasmette in diretta. Al “Queensland Tennis Centre” di Brisbane l’Italia (inserit ...