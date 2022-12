United Cup 2023 | Grecia-Bulgaria 2-0 | doppietta ellenica sofferta ma meritata | partita vera tra Tsitsipas e Dimitrov

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Si chiude anche la terza sfida della nottata italiana dellaCup, nuova competizione per aprire la stagione di tennis internazionale che ha preso il posto della ATP Cup riprendendo un po’ la formula della vecchia Hopman Cup, con selezioni miste tra uomini e donne. Sul cemento di Perth laè riuscita ad avere la meglio con lae domani avrà la possibilità di mandare a segno il punto decisivo per la vittoria definitiva. La prima sfida ha visto protagoniste Despina Papamichail ed Isabella Shinikova, entrambe assidue frequentatrici del circuito ITF. Nonostante le oltre 200 posizioni di differenza in classifica in favore dell’, è stataper due set, prima che la bulgara perdesse completamente il controllo del servizio (4/18 ...

Se così non dovesse andare, diventerebbe cruciale il doppio misto . Con l'Italia che al momento sembra non avere ancora le idee chiarissime, forse prendendo questo torneo come la possibilità per ...Matteo Berrettini scenderà in campo nel primo match della seconda giornata di Italia - Brasile, che inizierà alle ore 01.00 italiane del 30 dicembre. La trasmissione in diretta tv è fornita da ... United Cup, Italia-Brasile 1-1: Musetti raddrizza il timone della nave italica dopo la brutta sconfitta rimediata da Trevisan In precedenza nella notte italiana Martina Trevisan, n.27 WTA, aveva ceduto 62 60 a Beatriz Haddad Maia, n.15 WTA. In un match tra mancine che aveva due precedenti - l’azzurra si era imposta nella fin ...Tutto secondo copione nella prima giornata del tie tra Italia e Brasile, venerdì toccherà a Berrettini e Bronzetti provare a centrare il successo ...