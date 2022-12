United Cup 2023 | Francia-Argentina 2-0 | Cornet e Rinderknech trascinano i transalpini

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Parte con il piede giusto il cammino dellanella prima edizione dellaCup. I, dopo la prima giornata, sono avanti per 2-0 nei confronti dell’, in virtù delle ottime performance di Alizée soprattutto Arthur, autore della maggiore sorpresa di giornata.2-0 ALIZÉb. MARIA CARLÉ 6-2 6-1Troppa differenza tra le due giocatrici, una sulla cresta dell’onda ormai da quasi 15 anni e l’altra attualmente numero 147 del mondo. Per sommi capi, di partita ce n’è solo nei primi quattro game, in cui l’tiene tutto sommato il passo della più celebre avversaria. Dal 2-2, però,cambia passo e vince 16 dei successivi 19 punti. ...

In Australia, a Brisbane, è iniziata la, competizione a squadre che va a sostituire l'Atp. Nella squadra italiana, che sfida al primo turno il Brasile, c'è anche il pinerolese Andrea Vavassori, che spera di scendere in campo ...KATIE SWAN b. ZOE HIVES 6 - 4 6 - 3 Oltre 600 posizioni di differenza nella graduatoria WTA (145 contro 772) si fanno sentire tutte nel secondo match di giornata, anche se non così tanto vista la ... United Cup, Italia-Brasile 1-1: Musetti raddrizza il timone della nave italica dopo la brutta sconfitta rimediata da Trevisan In conferenza stampa, il carrarese e il capitano della squadra azzurra hanno commentato l'esordio con il Brasile nella giornata inaugurale della United Cup ...UNITED CUP - Matteo Berrettini scenderà in campo contro Thiago Monteiro nel primo match della seconda giornata di Italia-Brasile, che inizierà all'1 del 30 dice ...