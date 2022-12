Una scomoda eredità | stasera in tv il film del ciclo Purché finisca bene | trama | cast

Tvblog

Con il filmeredità , in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 29 dicembre, si chiude il ciclo dedicato ai sentimenti Purché finisca bene . Diretto da Fabrizio Costa , il film è stato girato nello ...Guida tv di giovedì 29 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - Purche' finisca bene -eredita' 23:20 - Tg1 Sera 23:... Una scomoda eredità: cast, trama, location e dove vedere il film-tv su Raiuno Per la prima serata in tv, giovedì 29 dicembre su RaiUno alle 21.25, per il ciclo “Purchè finisca bene”, andrà in onda il film “Una scomoda eredità”: due genitori, sul punto di confessare alle rispett ...Tutto quello che c'è da sapere su Purché finisca bene - Una scomoda eredità: quando va in onda, su quale canali e i dettagli del programma. Scoprilo ora!