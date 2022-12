Una cittadina italiana è stata salvata dopo essere stata rapita dai miliziani al-Shabab | in Kenya

la Repubblica

Il concerto di Capodanno Rai quest'anno va in onda dallaumbra con tanta buona musica che ... 'Èbella tradizione di Rai1, da tantissimi anni, ovunque avvenga. Un grande karaoke durante ......dall'altro penso che abbia avutovita di cui essere orgoglioso - dice Christian Grathwohl, abitante di Ratisbona - O meglio, ha vissuto così tanto che è giusto dirgli addio". Un'altra, ... Kenya, liberata una cittadina italiana in ostaggio di Al-Shabaab Jacob Riis, padre della fotografia sociale e scrittore della seconda metà dell’Ottocento, descrisse in un libro le festività della sua città adottiva e in particolare nei sobborghi poveri abitati dagl ...MESTRE - Voglia di far bene saltami addosso e fammi lavorare meno che posso. Gli oltre dieci cittadini, quasi tutti stranieri, cui il Comune di Venezia ha offerto un lavoro nel volontariato in cambio.