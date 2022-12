Un posto al sole | anticipazioni 29 dicembre 2022 | una sconcertante scoperta

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ad Unal, l'attenzione, nel corso della puntata in onda giovedì 29, verrà focalizzata su Rosa e sulla sua salute. La donna, da qualche tempo, sta soffrendo di forti bruciori agli occhi e non esce nemmeno più di casa. Il piccolo Antonio, dal canto suo, deciderà di telefonare a Manuel per invitarlo a giocare con lui a Palazzo Palladini. Il bambino, però, spiegherà al suo amichetto che non può recarsi a casa sua in quanto sua madre sta molto male e non può accompagnarlo. La conversazione telefonica tra i due piccoli verrà intercettata da Viola ed Ornella, che non potranno fare a meno di preoccuparsi per l'ex compagna di Damiano. Le due donne, a quel punto, decideranno di intervenire e si recheranno immediatamente nell'appartamento di Rosa. Unal, ...