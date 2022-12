Un nuovo mondo Maya è stato scoperto nella giungla guatemalteca

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic – La civiltàcontinua a svelarsi gradualmente all’uomo moderno. Recentemente in America Latina, più precisamentefittadel Guatemala, è stata scoperta una sorta di vastissima metropoli con centinaia di città e villaggi, strettamente interconnessi tra loro da 177 chilometri di strade create da un’antica civiltà perduta. Siamo dinnanzi a una scoperta straordinaria! L’area in questione si estende infatti per circa 1.800 chilometri quadrati e gli insediamenti rilevati al suo interno potrebbero svelare un complesso sistema sociale, politico ed economico, impiegato dalla popolazione che ne abitava la zona. I ricercatori non hanno dubbi nell’attribuire alla civiltàquesta antica urbanizzazione. Stando ai primi ...

IlMohicano_MilanoSound

L'addetto agli pneumatici ha il compito più difficile alper capire come funzionano gli ... È praticamente tutto. Quindi, al momento, non siamo sicuri al 100% di come estrarre i dettagli più ...Ha adottato una visione delcospiratoria, guida un partito che si è drammaticamente spostato ... se i membri delgoverno manterranno le loro promesse. Il Ministro entrante per la sicurezza ... 'Contro il mondo', il nuovo singolo dei Baustelle in uscita il 5 gennaio Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd (TSMC) ha avviato la produzione dei chip più avanzati al mondo con tecnologia a 3 nanometri.Rimane tonica l’economia russa almeno stando a quanto risulta dall’indice S&P Global Purchasing Managers’ Index (Pmi) che monitora gli orientamenti dei responsabili degli acquisti delle aziende. L’ind ...