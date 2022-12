Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) 1940: Il Torino batte per 6-2 il Napoli: tripletta di Petron e gol di Capri, Ussello e Ossola. Per la storia granata questo diventerà unimportante per la nascita, a Las Rosas (in Argentina) di Nestor Combin. In Italia lo chiamerà la Juve, ma sarà neldi Rocco che la “Foudre”, la “Folgore”, riuscirà ad imporsi, meritandosi poi un trasferimento nel Milan dei campioni che hanno vinto la Coppa Intercontinentale. Memorabile, di Combin, la tripletta alla Juve realizzata una settimana dopo la scomparsa di Gigi Meroni. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.