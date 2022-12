Un aiuto alla mamma che non ha potuto riconoscere il figlio | Feltri | l' appello

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ci sono storie che scrivo malvolentieri perché mi demoralizzano e sono impotente a dare sollievo a chi le vive. I giornali hanno raccontato la triste vicenda della giovane donna che, dopo aver partorito un bimbo in un ospedale di Milano, non hariconoscerlo come suonon avendo i mezzi per mantenerlo decentemente. Il neonato dunque è stato esposto all'abbandono, come si diceva una volta, e ci auguriamo che una famiglia di buona volontà lo adotti. E lache fine ha fatto? È tornata a vivere, si fa per dire, col suo compagno di sventura per strada. La loro dimora situa sotto tre ombrelli aperti sul marciapiede. Unica difesa contro il freddo stagionale un paio di coperte. Stiamo parlando di due giovani clochard, 24 anni lei, 29 lui. I quali raccattano qualche soldo mendicando, si confortano con un bicchiere e aspettano ...