Umbro sfida il caro bollette | In casa sto al freddo

Lo vive un po' come un esperimento "per rimodulare i parametri che condizionano le nostre vite" ma e' soprattutto una sfida al caro bollette quella messa in atto da Paolo Tortorini, 58 anni, video operatore di Foligno, che ha deciso di tenere spenti, in casa, il riscaldamento a gas e la stufa a pellet. "E' anche una sfida per misurare me stesso, per vedere fino a che punto una persona può vivere senza queste comodità. E posso dire - conclude - che si può fare". (ANSA) - PERUGIA, 29 DIC - Lo vive un po' come un esperimento "per rimodulare i parametri che condizionano le nostre vite" e anche come "un modo un po' romantico di ricordare le esperienze di quando e ..."