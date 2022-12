Ultime Notizie Roma del 29-12-2022 ore 17 | 10

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dailynews radiogiornale con l’informazione qua un pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politiche un’apertura di giornale per covid al lavoro da te mi cominci a quelli internazionali la premier Giorgia Meloni a Tenuta la consueta conferenza stampa di fine anno rispondendo alle varie domande dei giornalisti presenti il covid e per quanto accade in Cina ha detto minori ci siamo mossi immediatamente abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalle città cinesi ma efficace se viene presa da tutta l’Unione Europea per cui abbiamo scritto a Bruxelles ti aspettiamo che lui voglia o in questo senso abbiamo bisogno di capire se quello che sta arrivando è coperto dai vaccini o no aggiunto la premier dei primi casi sequenziati di covid su persone provenienti dalla Cina quindi ci sono di variante omicron già presente in Italia e questo ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Tutto su Avatar 2 , il film ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Manovra ultime notizie: via libera definitivo del Senato 29' - NON VALE IL GOL DI MKHITARYAN! L'armeno batte Pegolo dopo uno scatto sul filo del fuorigioco. Per l'assistente, l'ex Roma è partito oltre la linea, ma i dubbi vedendo il replay rimangono. 29' - ...FORMELLO - Un altro allenamento senza il Mago. Terzo giorno di fila con Luis Alberto limitato in palestra, alle prese con un versamento al ginocchio per un colpo rimediato contro ...