Ultime Notizie Roma del 29-12-2022 ore 08 | 10

(Di giovedì 29 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i contagi covid in Cina per questo è il ministro della Salute Orazio Schillaci ha disposto l’ordinanza che prevede l’obbligo di tampone per chi arriva da Pechino La misura si rende indispensabile per garantire la sorveglianza e l’individuazione di eventuali varianti del virus al fine di tutelare la popolazione italiana ha spiegato Schillaci il quale inoltre annunciato che i passeggeri arrivati dalla Cina e risultati positivi al covid andranno in quarantena Lo spettro di un ritorno ai tempi più bui della pandemia dunque si riaffaccia è già Schillaci oggi riferirà in Senato sulla situazione dopo aver chiesto di assumere iniziative simili su tutto il territorio europeo all’Unione Europea l’acqua intanto ha convocato il comitato per la sicurezza sanitaria tamponi obbligatori sono già ...