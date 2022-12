UK | il 2022 l' anno più caldo di sempre

Moto.it

Nel mese di dicembre, la capogruppo SAVE è stata premiata per il quintoconsecutivo come " Welfare Champion" per le attività realizzate nel 2021. Un riconoscimento promosso da Generali ...Nel corso della sua conferenza stampa di fine, intanto, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che ci si è subito attivati e che la situazione è sotto controllo, ma sono utili tamponi e ... MotoGP 2022. Qual è la foto più bella dell'anno [GALLERY] PESCARA – C’è molta attesa per il Gran Concerto di Fine Anno, in programma domani, venerdì 30 dicembre alle ore 21,00 all’Auditorium Flaiano, con l’Orchestra Sinfonica Dean Martin diretta dal Maestro ...Per chi non sapesse ancora cosa fare a Capodanno, ci sono molte opportunità per festeggiare l’arrivo del nuovo anno nei pressi di Milano e Roma. Scopriamo location dove andare per accogliere in ...