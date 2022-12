Ufficiali in Italia le Huawei FreeBuds 5i | prezzo e disponibilità

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Le5i sono disponibili all’acquisto inad uninferiore ai 100 euro. Le nuove cuffie true wireless del produttore cinese possono essere comprate a 99,90 euro, con spedizioni dal 9 gennaio. Da oggi 29 dicembre e fino al prossimo 8 gennaio, sarà anche possibile sfruttare un coupon di 10 euro per ridurre ulteriormente il costo finale delle5i fino alla cifra di 89,90 euro (dovrete, però, finalizzare l’acquisto dal 9 al 31 gennaio 2023). Gli auricolari godono dell’audio certificato Hi-Res e del supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC). Presenti driver da 10mm, connettività Bluetooth 5.0, certificazione IP54 contro acqua e polvere, sensori Hall e Cap e controlli touch sugli auricolari per regolare il volume, passare da un brano ...

Federazione Italiana Vela

... a inizio mese, addirittura non risultava nessun nuovo decesso; quando le cifredi ... Il blocco e l'Tutti questi elementi hanno motivato la scelta di alcuni paesi di imporre restrizioni ......Milano a cui presto si aggiungono nuovi punti venditanelle città di Roma e Bari, oltre ad una consolidata rete di distribuzione fatta di oltre 150 punti vendita selezionati in tuttaROMA - Una bella notizia in casa Roma femminile. Il tecnico Alessandro Spugna ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2024. Un bel riconoscimento dopo un'ottima prima parte di stagione tra camp ...Lo prevede la manovra appena approvata in Senato. Il nome entro inizio febbraio. Sarà stazione appaltante in deroga alla normativa sui contratti pubblici. Il plauso di Cirio. Lo Russo: "Grandi opere i ...