Ue | Meloni | ' nuovo patto stabilità sia più concentrato su crescita'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Siamo tutti d'accordo sul fatto che non si possa tornare alla regole precedenti, erano parametri sbagliati, a maggior ragione lo sarebbero oggi". Inoltre "in passato ildiè stato moltosullae poco sulla", quindi "credo che ildidebba esserepiù sul tema della", ad esempio con lo "scomputo delle spese di investimento nel rapporto tra Pil e debito". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nella conferenza stampa di fine anno.

L'Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia alla Legge di Bilancio del governo, in una ... Bonus cultura e psicologico Per i 18enni arriva ilbonus Cultura fino a 1.000 euro quale somma ...Così la presidente del Consiglio Giorgiaa proposito della manovra nel corso della ... Vogliamo si immaginare untipo di dialogo con i contribuenti ma senza favorire assolutamente l'... Così il nuovo picco dalla Cina mette alla prova il governo Meloni sul Covid È più di un semplice dejavu. Il Covid-19 torna a preoccupare in Europa. E ancora una volta, in Europa entra dalla Cina. Circa un terzo dei passeggeri di voli provenienti ...(Teleborsa) - "Non è esattamente" la conferenza stampa "di un governo che ha lavorato un anno, è più una conferenza stampa di inizio mandato". Queste le prime parole della Premier Giorgia ...