Ucraina | Zelensky | ' Mesi terribili | ma non abbiamo perso l' umanità e vinceremo'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) In uno dei suoi consueti video alla popolazione, Volodymyrha parlato dell'attuale situazione del conflitto e del Paese. 'Nonla nostra, anche se siamo ...

I 'Patriot italofrancesi' a. Si passerà dagli Aspide ai Samp/T: 120 km di gittata. 'Sono sistemi prettamente difensivi, servono a inibire gli attacchi russi sulle città', ci dice il sottosegretario Perego. L'...Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda', è il presidente dell', Volodymyrnel corso del suo video messaggio serale dedicato agli ucraini. "Non importa quello che ...Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...Caro Direttore, ho letto con attenzione la lettera del signor Franco Gallo di Padova (Gazzettino 28/12) contro i pacifisti con riferimento al conflitto Russia-Ucraina e, pur trovandomi ...