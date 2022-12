(Di giovedì 29 dicembre 2022) Inrisuona ancoraaereo, in tutte le regioni, ad annunciare l’ennesimadidal cielo. Allarme aereo in tutte le regioni dell’. In mattinata i governatori e le autorità locali hanno avvertito la popolazione dell’imminente attacco: secondo il governatore della città meridionale di Mykolaiv Vitaliy Kim 13 aerei dell’aviazione russa e 2 navi portanel Mar Nero sono entrati in azione. Un missile è stato segnalato in arrivo sulla città nordorientale di Sumy. Altrisono entrati nello spazio aereo ucraino. L’allerta è stata annunciata a, Cherson, Mykolaiv e nella regione occidentale di Zhytomyr. Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha scritto su Facebook che «oltre 100 ...

Ucraina, pioggia di missili dalla Russia: abbattuti 54 razzi. L'allarme di Kiev: «Metà dei residenti è senza luce» Riprendono in maniera massiccia i bombardamenti della Russia sull'Ucraina. Ondata di attacchi delle forze armate di Vladimir Putin. Oltro cento i missili che sono stati sparati sul Paese. Colpita anch ...Le sirene di allarme aereo e una pioggia di missili russi hanno risvegliato gli ucraini questa mattina nelle maggiori città del Paese. Intanto Meloni invita Zelensky a Roma ...