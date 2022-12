Tv | è morto Carlo Fuscagni Giornalista | poi dirigente della Rai | guidò la prima rete dal 1988 al 1993

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il, protagonista di spiccostoriaRai, direttore di Rai 1 dalaldopo essere stato nella squadra che fondò Rai 3, èoggi a Città di Castello (Perugia), dove era nato nel 1933. Il prossimo 7 gennaio avrebbe compiuto 90 anni. i funerali si terranno venerdì 30 dicembre alle 14:00 nella chiesa di Sant’Agostino a Città di Castello. Fratello maggiore dell’attore e conduttore televisivo Nino(1937-2018), laureato in lettere presso l’Università “La Sapienza” di Roma, eraprofessionista dal 1962. Entrato in Rai nel 1960,lavorò al Telegiornale del Canale Nazionale e poi nella redazione del settimanale ...

Agenzia ANSA

Il giornalistaFuscagni, protagonista di spicco della storia della Rai, direttore di Rai 1 dal 1988 al 1993 dopo essere stato nella squadra che fondò Rai 3, èoggi a Città di Castello (Perugia), dove era ...... Alberto Liguori, ha informato che ci sono degli indagati per la morte diClemente, il 36enne di San Martino Valle Caudina (AV) che èin seguito a un incidente sul posto di lavoro. La ... E' morto Carlo Fuscagni, storico dirigente Rai - Primopiano Il giornalista Carlo Fuscagni, protagonista di spicco della storia della Rai, direttore di Rai 1 dal 1988 al 1993 dopo essere stato nella squadra che fondò Rai 3, è morto oggi a Città di Castello (Per ...Ruggero Deodato, il regista di Cannibal Holocaust, è morto oggi a 83 anni. Lo sceneggiatore originario di Potenza ha influenzato registi come Quentin Tarantino, Oliver Stone ed Eli ...