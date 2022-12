‘Turning my mum into me’ | il nuovo trend di TikTok conquista anche Elena Sofia Ricci | Chiara Ferragni e Fedez | ecco i video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Prende il nome dimy mumme‘ ilche sta spopolando su. Si tratta, sostanzialmente, di trasformare la propria mamma in se stessa. Cercando l’hashtag #turningmymumme (240,2 milioni di visualizzazioni) ci si imbatte in una serie diaccattivanti e piuttosto divertenti. C’è @nadinebloch che ha raggiunto numeri record: ben 36.1 milioni di visualizzazioni per la mamma che prima si mostra con i propri vestiti, poi indossa quelli della figlia, il tutto impostato sulle note di ‘I Wish‘ di Skee-Lo. Il risultato? Un figurone! Tanto che le altre ragazze desiderano conoscere i nomi dei brand degli abiti, per poterli comprareloro. Ma andiamo avanti con altri esempi e arriviamo in Italia. Avrebbe mai potuto lei, ...