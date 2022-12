Trovata la lettera di Diana firmata anche da William ed Harry

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una, scritta da Ladye che riporta le firme scarabocchiate del giovane principee del principeè in vendita all’asta alla cifra di partenza di 18mila sterline. I due figli di Carlo e, che ai tempi avevano sette e quattro anni, hanno messo la loro firma in fondo alla missiva. La, datata in alto a destra, è del 21 giugno 1989, ed è stata scritto di proprio pugno dalla principessa del Galles in occasione del settimo compleanno del principe. Dalle immagini si nota che laè stata scritta su un foglio di carta con il logo di Kensington Palace in blu nella parte superiore della pagina. NellaLadyringraziava un sergente di polizia per il suo aiuto ...

