Traffico Roma del 29-12-2022 ore 15 | 30

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Pontina e Ardeatina incolonnamenti ci troviamo quindi lungo il tratto Sud accordo in direzione dell’ autostrada per Napoli nel frattempo sulla via Salaria lavori e difficoltà di circolazione all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe disagi code nelle due direzioni numerosi cantieri in questo periodo dell’anno su Corso Francia lavori tra la cassa e la tangenziale direzione Flaminio possibili rallentamenti lavori in via di Torpignattara chiusa all’altezza della Casilina riapertura alle 18 chiude la via Appia altezza Capannelle deviato iled è chiusa via delle Fornaci siamo in zona a Villa Pamphili Monteverde disagi sulla via Aurelia Antica lavori e transito a senso unico alternato con queste A più tardi un servizio a cura ...