Traffico Roma del 29-12-2022 ore 08 | 00

(Di giovedì 29 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est prudenza per un incidente in via XX Settembre altezza incrocio con via delle Quattro Fontane per lavori di potatura in via di Torpignattara chiuso in fascia oraria 718 il tratto tra via Pietro rovetti e via Casilina deviata anche la linea bus 409 lavori di potatura Fino al prossimo 30 dicembre anche in via Antonio Labriola con modifica alla viabilità in fascia oraria 817 chiuso lo ricordiamo tra La Muratella Il Trullo il tratto di via della Magliana tra via del Fosso della Magliana & via delle Vigne maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia ...