Top Gun | Maverick miglior film del 2022 secondo i fan

Tra i film che hanno segnato questo 2022 ci sarà senza dubbio lui:: Maverick sarà probabilmente superato presto da Avatar - La Via dell'Acqua nella classifica degli incassi dell'anno, ma può consolarsi con un nuovo record messo a segno in questi giorni. Come ...L'anno volge al termine e, Avatar 2 o non Avatar 2,: Maverick con Tom Cruise viene ancora ricordato come il fenomeno del 2022 , non solo al cinema, dove ha meritatamente raccolto 1.488.730.000 di dollari. La Paramount aveva già comunicato che ... Top Gun: Maverick, la scena del Darkstar al centro di un curioso caso di autentico spionaggio internazionale Il film Top Gun: Maverick torna a far parlare di sé e ancora una volta lo fa in modo positivo. Dopo la sua uscita su Paramount+ il 22 dicembre 2022, Top Gun: Maverick è diventato il film più visto in ...Tom Cruise conquista tutte le piattaforme con ‘Top Gun: Maverick’, che si laurea anche film più visto a livello globale nel primo weekend su Paramount+.