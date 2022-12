Tom Cruise inarrestabile con ‘Top Gun | Maverick’ | i record del film dell’anno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Semplicemente. Tomchiude il 2022 portando a casa un nuovo primato con il suo Top Gun: Maverick. La pellicola, infatti, ha messo a segno l’ennesimodopo il successo nelle sale. Paramount ha annunciato il sequel dell’iconico lungometraggio datato 1986 è ilpiù visto a livello globale nel suo primo weekend di streaming su Paramount+. Un titolo che va ad aggiungersi al primato per il maggior incasso nazionale e globale del 2022, a quello del#1 di tutti i tempi per lo Studio e come release digitale più venduta di sempre. Ufficio Stampa ParamountPlus Nel primo weekend sulla piattaforma streaming (da giovedì 22 a domenica 25 dicembre), Top Gun: Maverick ha battuto ilnazionale diin anteprima più visti. Con il 60% in ...

Sky Tg24

