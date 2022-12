SoldiOnline.it

ha comunicato ilfinanziario per l'esercizio 2023 . Questi gli appuntamenti della compagnia telefonica: 30 marzo 2023: riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione ...Il problema principale per Verstappen è lo stress dettato dalintasato di gare, 23 al momento in attesa di sapere se la Cina verrà sostituita: "Voglio decisamente dei figli e se vorranno ... Tiscali, il calendario finanziario del 2023 (ANSA) - ROMA, 28 DIC - 'Ho spesso indicato che questo è il motivo principale per cui non continuerò a correre fino a 40 anni. Viaggiare molto ...(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Un ticket con Pina Picierno per la campagna delle primarie Pd e, in caso di vittoria, per affidarle il ruolo ...