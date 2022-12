Terremoto Calabria | scossa di magnitudo 4 0 nel Mar Tirreno meridionale

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Unadidi4.0 è stata avvertita alle 13:38 di oggi al largo della, in particolare nella provincia di Cosenza. Il sisma è stato percepito anche sulla costa campana. Tante le segnalazioni ma per il momento non sono stati registrati danni a cose o persone. L’ipocentro, come segnala l'Istituto di geofisica e vulcanologia, è stato individuato a circa 27 km di profondità.