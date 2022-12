Terra Amara anticipazioni puntata 97 del 29 Dicembre 2022

Leggi su mediaturkey

Yilmaz è finito in prigione per aver sparato ad un estraneo che aveva fatto una battuta volgare su Zuleyha. Fekeli sta lavorando con i suoi avvocati per far tornare a piede libero il figlioccio il prima possibile. Intanto, l'Akkaya pensa a Mujgan, che, dopo aver troncato il fidanzamento, ha fatto perdere