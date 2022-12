Tennis | Vincenzo Santopadre | “Ho buone sensazioni in vista del match di Berrettini | anche se non gioca da tempo”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Italia ha chiuso la prima notte disul punteggio di 1-1 contro il Brasile nel primo turno della UnitedCup, con il primoche ha visto il successo di Haddad Maia su Martina Trevisan, quindi Lorenzo Musetti ha centrato il punto del pareggio superando Meligeni Alves. A questo punto toccherà a Matteoandare a caccia del punto del 2-1, nel corso della prossima nottata. Per fare il punto della situazione ha parlato, capitano dell’Italia, nonché coach di Matteo: “Abbiamo lottato su ogni singolo punto, entrambi. E sinceramente era questo che volevamo. Abbiamo parlato con tutti e l’atmosfera nel team è ottima, credo sia fondamentale in competizioni come queste. Noi facciamo del nostro meglio e l’obiettivo è offrire ...

