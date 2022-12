Tennis | Rafael Nadal | “Motivato per la prossima stagione La presenza di Djokovic in Australia fa bene al tennis”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Nel 2022 inha dato spettacolo, conquistando il 250 di Melbourne e poi trionfando nuovamente nella località oceanica neglin Open. Non sarà assolutamente facile, ma l’iberico vuole provarsi a ripetere nella. Le sue parole nella prima conferenza dell’anno (o l’ultima, dipende dai punti di vista): “L’inizio di unaè sempre emozionante. Per tutti i giocatori coinvolti questa è una competizione nuova, quindi è normale avere qualche dubbio o preoccupazione. Non si sa mai come potranno andare le cose nuove e, anche se non so per quante stagioni rimarrò ancora nel tour, le prime volte sono sempre differenti”. Aggiunge: “Voglio cercare di iniziarela, ho una motivazione ...

