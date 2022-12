Tennis Italia-Brasile | United Cup tennis 2023 | programma 30 dicembre

Ubitennis

... Cornet e Rinderknech provano a 'vendicare' la finale del Mondiale di calcio Nella notte italiana è ufficialmente cominciata la stagione 2023 di. L'ha esordito contro il Brasile , ...... per la gioia del popolo del. Tra filmati nostalgici in cui ognuno ripercorre le proprie ... Come una coppa da riportare inuna volta concluso lo swing australiano, ad esempio. United Cup, Italia-Brasile 1-1: Musetti raddrizza il timone della nave italica dopo la brutta sconfitta rimediata da Trevisan BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Italia e Brasile sono sull’1-1 nella sfida di “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 (diretta su SuperTennis). La squadra azzurra ...Dopo la prima giornata tutti gli incontri, a parte quello dell'Italia, sono sul 2-0. Brutta sconfitta per De Minaur contro Norrie, Cornet e Rinderknech provano a ...