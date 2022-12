Tennis | Djokovic | “E’ bello essere di nuovo in Australia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 dicembre 2022) “E’diin. È un paese in cui ho avuto un enorme successo nella mia carriera, in particolare a Melbourne. È di gran lunga il mio Grande Slam di maggior successo. Spero che tutto possa andare per il meglio, ma ovviamente la reazione dei fan non è qualcosa che posso prevedere”. Novakè intervenuto così nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno ina un anno dall’espulsione per non essersi vaccinato contro il Covid. “Farò del mio meglio per giocare un buone portare emozioni e buoni sentimenti ai tifosi” ha aggiunto l’ex numero 1 al mondo. “Ovviamente quello che è successo 12 mesi fa non è stato facile per me, per la mia famiglia, per la mia squadra, per chiunque mi sia vicino. È stato ovviamente deludente ...