Ten Hag senza Cristiano Ronaldo è un altro Manchester United VIDEO

Erikha detto al club di essere frustrato per il mancato ingaggio di Gakpo. Lo United gli ha promesso di cercare un 9 in prestito Al Khor (Qatar) 27/11/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / ...Nell'idea dilo spagnolo, attualmente all'Atletico Madrid, deve sostituire Cristiano Ronaldo che ha salutato lo scorso novembre. Morata ha già vestito in Premier League la maglia del Chelsea.Gakpo al Liverpool fa infuriare Ten Hag. L'olandese era il preferito per sostituire CR7 L'acquisto di Gakpo da parte del Liverpool non è andato giù a Erik ten Hag, manager del Mancheste United. Second ...Il Manchester United è alla ricerca di un sostituto dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, gli occhi di puntati su Alvaro Morata ...