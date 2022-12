Tasse sulle multinazionali | passo avanti nella lotta contro ingiustizie e disuguaglianze L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Equità fiscale. Una parola tanto importante quanto fonte di grattacapi per l'Unione Europea. Lo scorso 22 dicembre è stato però compiuto unimportante: i 27 Stati membri hanno infatti concordato di adottare un livello minimo di imposta, che sarà fissato al 15% per tutte le grandi società. La riforma, contrastata in diversi momenti da paesi come Irlanda, Ungheria , Estonia e Polonia (la tassazione è uno dei pochi campi a livello comunitario in cui è richiesta l'unanimità), è stata salutata come unimportante per frenare una lunga corsa al ribasso, che ha visto i Paesi di tutto il mondo ridurre gradualmente lesocietarie per attirare le. Questa tassa minima voluta dall'Unione non è altro che la versione locale della Global minimum tax dell'Ocse, approvata nel 2021 da 127 paesi che ...