La Gazzetta dello Sport

L'ex calciatore della Juventus - ora noto opinionista per Prime Video e Rai, con la quale ha coperto il Mondiale in Qatar - è molto attivo sui social, dove esprime senza filtri il proprio parere su ...Frabotta Dodici partite di cui 5 da titolare per il terzino sinistro in prestito dalla. Al suo ... Per lui solo 5 partite di cui 1 da titolare (in tutto 105') epanchina. Voto: s.v. Kone ... Tanta Juve dietro ai 32 milioni di Vale Rossi. Gli sportivi italiani più social del 2022 Il sito ufficiale della Juventus ha ripercorso le tappe più importanti dell'anno 2022 per l'U23 e successivamente Next Gen.La Lazio cerca un terzino sinistro e ha puntato Luca Pellegrini, che rientrerà alla Juve dopo la prima parte di stagione all’Eintracht Francoforte. Il giocatore vorrebbe trasferirsi subito in biancoce ...