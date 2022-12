Szczesny ha fatto l’attore? Eccolo mentre “recita” in un film

(Di giovedì 29 dicembre 2022)ha? Nessuno si era mai accorto di questo dettaglio. Si parla di undatato che in tanti non conosceranno.è un portiere che gode di ottima fama. All’interno del campionato italiano è indubbiamente una delle figure più rinomate in assoluto. In questo approfondimento sulla sua vita privata è stato tuttavia tralasciato un dettaglio. Ansa FotoTra le tanti informazioni sul suo conto, non tutti sono a conoscenza delche ci sia anche un altro sbocco professionale da lui intrapreso. O almeno, questo è ciò che sembra. Ma è bene procedere con calma, partendo dunque dal principio. Chiaramente il suo mestiere principale è stare tra i pali. Ed è un compito che tra l’altro gli riesce molto bene. Sono tutti a conoscenza del suo straordinario gesto tecnico ...

Corriere della Sera

...United starebbe valutando il suo acquisto anche in considerazione delche la società inglese sta lavorando alla sostituzione di De Gea, in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore...Nelle altre sei gare hamolto bene anche Mattia Perin , tanto che la Juventus è di gran lunga ... Mai un'insufficienza in stagione per, che non ha subito gol in ben sette partite, tra cui ... Szczesny, porta all'Allianz la carica del mondiale per difendere la Juventus In Qatar è stato fra i protagonisti, fermando altri due penalty è arrivato a 26 in carriera (11 con la maglia della Juventus). Il 30 dicembre all'Allianz, altra staffetta con Perin nell'amichevole con ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...