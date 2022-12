Agenzia ANSA

persone sono state uccise indurante combattimenti avvenuti nella regione occidentale del Darfur tra la comunità araba dei Rizeigat e quella dei Fur: lo ha reso noto il governo. Gli scontri ..."In quasianni, gran parte dei quali trascorsi in giro per il mondo, a visitare le missioni, - ... nei campi profughi come quelli di Kakuma in Kenya, di Palabek in Uganda e di Juba in Sud: "... Sudan: nove persone uccise in scontri etnici nel Darfur - Africa (ANSA) - KHARTOUM, 29 DIC - Nove persone sono state uccise in Sudan durante combattimenti avvenuti nella regione occidentale del Darfur tra la comunità araba dei Rizeigat e quella dei Fur: lo ha reso ...Si aggrava la crisi umanitaria nelle regioni del Darfur e del Kordofan occidentale. Le tribù stanziali africane combattono contro le tribù ...