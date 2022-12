Subito speculazioni su Papa Ratzinger morto oggi | occorre più prudenza

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono bastate alcune parole diFrancesco per scatenare millea proposito di. Il suo predecessore, lo ricordiamo, ha 95 anni e da tempo deve fare i conti con condizioni generali di salute non proprio perfette. Lo stesso Bergoglio, è vero, ha invitato tutti a pregare per lui, confermando il fatto che stia male. Inutile girarci intorno e negare l’evidenza sul fatto che potrebbero arrivare annunci ufficiali a stretto giro, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo devo purtroppo evidenziare la proliferazione di post sui social che anticipano i tempi. Immediate voci su: serve piùdopo le parole di Bergoglio Già in passato ci siamo ...

VareseNoi.it

... ha regalato ispirazioni per letteratura e cinematografia, e foraggiato accese. È una ... Questo modello venneapprezzato da un vasto pubblico per le sue capacità di generare immagini ...... il nuovo anno partiràalla grande. Dopo Fire Emblem: Engage toccherà a Kirby's Return to ... Dopo dieci anni die annunci vari, il colosso giapponese ha rivelato ufficialmente che il ... Energia, Tovaglieri: «Subito azioni efficaci contro la speculazione» E’ il film di Natale per eccellenza, un successo colossale che dura imperterrito dal 1990 e che non accenna a smettere ...Il momento storico che stiamo vivendo impone a chi, come me, si occupa di energia nel nostro Paese di stimolare una profonda - ma quanto mai urgente - riflessione pubblica, che coinvolga tanto le isti ...