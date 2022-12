QUOTIDIANO NAZIONALE

Strade e ferrovie. Riparte il cantiere Italia. Bandi e appalti per trenta miliardi Dall'alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria al raddoppio della linea Empoli-Granaiolo. Lavori in tutto il Paese anche grazie alla spinta del Pnrr ...Sbloccate due opere importanti per il Sud: la Battipaglia-Romagnano del valore di oltre 2,16 miliardi e la Fiumetorto-Lercara per quasi 1,5 miliardi ...