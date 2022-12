Stop termosifoni e acqua fredda per i piatti | ' Il mio no al caro - bollette' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Paolo Tortorini, cameraman folignate, sfida gli aumenti delle tariffe. 'Mi sono comprato una mantella e un plaid. Unica deroga: acqua calda per la doccia e quando ho gli ...La questione energetica e loalle forniture in arrivo dalla Russia c'entrano fino a lì. Il ... Nelle scuole italiane alcunisono funzionanti e altri no. Il risultato è che metà classe ... Stop termosifoni e acqua fredda per i piatti: "Il mio no al caro-bollette" Paolo Tortorini, cameraman folignate, sfida gli aumenti delle tariffe. "Mi sono comprato una mantella e un plaid. Unica deroga: acqua calda per la doccia e quando ho gli ospiti" ...Corretto uso di energia, del phon e dell'acqua calda: come risparmiare grazie ai consigli di NeN sul costo delle bollette.