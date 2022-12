Stavolta è finita Dal trionfo al dramma privato | cosa succede alla ex Gf

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Serena Garitta, ex vincitrice del Grande Fratello 4, nonché inviata ed opinionista di Barbara D'Urso, ha chiuso di nuovo la storia con il suo compagno Nicolò Ancona, padre di suo figlio Renzo di 6 anni. I due erano tornati insieme appena lo scorso giugno, dopo un'altra crisi: cinque anni e mezzo insieme, quindi la rotturafine del 2020. Ora ci risiamo, ma questa volta sembra una scelta definitiva che non ha permesso a Serena di passare delle feste tranquille e spensierate, anzi. Un tira-e-molla, il loro, sulla falsa riga di coppie come Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due hanno passato un estate di grande passione, affievolita però con l'autunno, a causa della mancanza di impegno e di convinzione del partner. Così spiega la Garitta in uno sfogo su Instagram, parlando del suo ex compagno, un istruttore di tennis di 34 anni, 10 in meno della ex ...